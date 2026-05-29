Ректор МГУ Садовничий вошел в список кандидатов в совет директоров "Роснефти"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ректор Московского Государственного Университета (МГУ) Виктор Садовничий включен в список кандидатов для избрания в совет директоров "Роснефти". Об этом говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании.

В совет директоров "Роснефти" входят 11 человек, все они также включены в список кандидатов для избрания, при этом предлагается избрать совет директоров в количестве 11 человек.

В настоящее время в совет директоров компании входят: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент, главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор Педро А. Акино, мл. (Филиппины), представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар), представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар), ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина независимый директор Виктор Мартынов, академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro) независимый директор Говинд Коттис Сатиш (Индия), главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, который возглавляет совет директоров "Роснефти".