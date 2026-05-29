Участок "Надежда", на который претендует ЛУКОЙЛ, может быть передан в пользование без аукциона

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении участка углеводородов "Надежда" (Балтийское море) в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукциона.

Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Как сообщалось, с 2016 года получения лицензии на данный участок добивается "ЛУКОЙЛ". Тогда нефтекомпания предлагала правительству устроить аукцион на "Надежду", которая является участком федерального значения, со специальными требованиями: претендент должен быть зарегистрирован в Калининградской области и иметь опыт разработки месторождений в регионе. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла, что предложенным требованиям соответствует лишь "ЛУКОЙЛ", и аукцион в итоге так и не был проведен. Позднее постановление 1424 от сентября 2020 года, которое определяет порядок рассмотрения заявок на такие участки и участки во внутренних морских водах, открыло для компании возможность получить лицензию на геологическое изучение. Однако в октябре 2022 года правительство отказало "ЛУКОЙЛу" в получении лицензии на участок.

В 2023 году поменялся механизм предоставления участков недр федерального значения на углеводороды во внутренних водах и территориальном море РФ - теперь по ним будут проводиться аукционы, если подано две заявки и больше. "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" в период с 1 июня по 31 июля (летнее заявочное окно) 2023 года направило предложение о включении "Надежды" в перечень участков недр федерального значения, расположенных в территориальном море, для предоставления в пользование компаниям. Правительство вернуло документы и попросило актуализировать компанию программу экологических исследований, поскольку в материалах была приложена программа от 2021 года.

"ЛУКОЙЛ" ведет добычу на Балтике в 2004 году, когда ввела в эксплуатацию первое морское месторождение компании - Кравцовское с извлекаемыми запасами в 9,1 млн тонн. В настоящее время на его долю приходится более половины добычи нефти "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть", которое производит около 500 тыс. тонн в год.