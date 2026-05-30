Содержание обучения в средней школе станет более прикладным после обновления ФГОС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Росиии с 1 сентября 2027 года планируется ввести обновленный федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования - проект приказа закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне, при этом учащимся предоставлена возможность углубленного изучения предметов в рамках выбранного профиля, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Это позволит обеспечить учащимся возможность получать знания в соответствии с их индивидуальной образовательной траекторией и будущей профессией. Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты", - цитирует главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова пресс-служба министерства.

По его словам, в школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному; в то же время образовательная организация самостоятельно определит формирование внутри этих профилей узконаправленных групп или классов.

Министр добавил, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.

Утвердить проект предполагается в июле, уточнил глава Минпросвещения.