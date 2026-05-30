Хегсет заявил, что Трамп проявляет терпение для достижения соглашения с Ираном

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проявляет терпение, чтобы достичь важного соглашения об урегулировании конфликта с Ираном, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Он терпелив и стремится к выдающемуся соглашению с Ираном", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

В ходе выступления на форуме по безопасности в Сингапуре Хегсет пояснил, что ранее в субботу поговорил с Трампом.

"В любом случае это будет выдающееся соглашение, и он проявляет терпение, чтобы добиться его", - добавил министр.

Также он в очередной раз подчеркнул, что США готовы и на случай возобновления конфликта с Ираном.