Более 50 человек госпитализировали после пребывания на ставропольской базе отдыха

Фото: Владимир Гердо/ТАС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Больницы Ставропольского края с 13 по 17 июля госпитализировали 53 отдыхающих на базе "Золотые Пески" около села Новоселицкого в Ставропольском крае, сообщил Минздрав региона.

Всего по состоянию на 16:00 мск 18 июля 2026 года в медицинские учреждения Ставропольского края обратились 79 человек. Граждане, которым не потребовалась госпитализация, проходят лечение амбулаторно.

Подчеркивается, что состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой, медицинская помощь оказывается в необходимом объеме.

Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.

На официальной странице гостиничного комплекса в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что он приостановил прием гостей в связи с зарегистрированными случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего.