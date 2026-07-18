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Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до 61

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников в Подмосковье в субботу пострадал 61 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"По уточненной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек. Из них 20 получили помощь амбулаторно - госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 - в состоянии средней тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь", - написал глава региона в своем канале в Max.

Воробье отметил, что у большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.

"Больше всего людей пострадали в Электростали - 57 человек. Еще четверо - на территории Ногинска", - уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА погиб один человек.

Утром в субботу губернатор сообщил, что из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада Wildberries в Электростали.

Андрей Воробьев Подмосковье Электросталь Московская область
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