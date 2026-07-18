Поиск

Вертолет Ми-2 разбился в Калининском районе Кубани, пилот погиб

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения потерпел крушение в двух километрах от станицы Калининской в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"При проведении обработки полей в 2 км от станицы Калининской (в районе западной окраины) произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения. В следствии крушения произошло возгорание на площади 20 м. кв. Пожар оперативно был ликвидирован. В следствии крушения погиб пилот воздушного судна", - говорится в сообщении.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили о крушении вертолета в Калининском районе и гибели пилота.

Ми-2 Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до 61

Вертолет Ми-2 разбился в Калининском районе Кубани, пилот погиб

Более 50 человек госпитализировали после пребывания на ставропольской базе отдыха

 Более 50 человек госпитализировали после пребывания на ставропольской базе отдыха

Герасимов сообщил о боях за Доброполье и Анновку

Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

 Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

ВСУ массированно атаковали гражданские объекты в Энергодаре

В Тамбовской области после атаки дронов отменены развлекательные мероприятия

Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе

Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады

 Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10593 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов