Вертолет Ми-2 разбился в Калининском районе Кубани, пилот погиб

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения потерпел крушение в двух километрах от станицы Калининской в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"При проведении обработки полей в 2 км от станицы Калининской (в районе западной окраины) произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения. В следствии крушения произошло возгорание на площади 20 м. кв. Пожар оперативно был ликвидирован. В следствии крушения погиб пилот воздушного судна", - говорится в сообщении.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили о крушении вертолета в Калининском районе и гибели пилота.