Что произошло за день: суббота, 18 июля

Последствия ударов БПЛА в Московской и Тамбовской областях, отказ Ирана от меморандума о взаимопонимании с США, ЦИК заверил списки 11 партий

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб в подмосковной Электростали в результате утренней атаки беспилотников. Всего в Московской области пострадал 61 человек: в Электростали - 57, еще четверо - на территории Ногинска, где из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы.

- Восемь пострадавших при атаке БПЛА в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Как сообщалось, в результате атаки в Котовске погибли семь человек. В расположенном близ Котовска селе Кузьмино-Гать повреждены четыре дома, нарушено энергоснабжение. Власти Тамбовской области отменили в регионе развлекательные мероприятия.

- Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Компания также прорабатывает меры финансовой поддержки продавцам, чьи товары пострадали. Пожар в Котовске ликвидирован, днем сообщалось, что в Электростали продолжают тушить возгорание.

- ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ. В субботу, 18 июля, Центризбирком заверил списки кандидатов от экологической партии "Зеленые".

- Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного Черноморского флота в 2024 году. Жительница Ялты по заданию куратора оборудовала на полуострове схрон с компонентами СВУ и передала координаты тайника противнику.

- Иран отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США, заявили в МИД Исламской Республики. Местные власти сообщают, что не менее 50 человек погибли в Иране с 6 июля, когда США возобновили удары по стране. В Республике зарегистрировано более 3 тыс. исков против США и Израиля, власти оценивают ущерб в $270 млрд.

- После пребывания на ставропольской базе отдыха госпитализированы 53 человека. Всего за медпомощью обратились 79 человек. Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза.