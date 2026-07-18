Герасимов сообщил о боях за Доброполье и Анновку

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские войска ведут бои за Доброполье и Анновку, скоро возьмут под контроль населенные пункты Шевченко, Красноярское и Светлое, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"На добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и в Анновке", - сказал он в субботу на совещании в группировке "Запад".

"Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого", - заявил начальник Генштаба.