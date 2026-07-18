Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов Фото: Zuma\TAСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление в направлении Славянска и Краматорска, вышли на окраины города Николаевка.

"Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки", - сказал Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".

По его словам, передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в пяти километрах и наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.

Он также сообщил, что подразделения группировки войск "Запад" завершают операцию по взятию Красного Лимана, организованная оборона ВСУ в городе сломлена.

"Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления", - сказал Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".

"Соединения группировки успешно продвигаются в национальном парке "Святые Горы", а также уничтожают формирования противника в Святогорске и Щурово", - сообщил он.