Поиск

Глава SOUTHCOM обсудил с начальником генштаба Кубы вопросы безопасности базы Гуантанамо

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава Южного командования ВС США (SOUTHCOM) Фрэнсис Донован и начальник кубинского генштаба Роберто Легра Сотолонго провели краткую встречу на границе американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе, сообщило SOUTHCOM.

В ходе встречи обсуждались "оперативные вопросы безопасности базы", указали в командовании.

Как сообщает агентство The Associated Press, в заявлении Революционных вооруженных сил Кубы в этой связи отмечается, что обе стороны "положительно оценили встречу, поскольку на ней были рассмотрены вопросы безопасности вдоль периметра базы, и они договорились поддерживать связь между двумя военными командованиями".

В ходе посещения Гуантанамо генерал Донован также провел оценку безопасности периметра военно-морской базы и обсудил с должностными лицами базы вопросы защиты сил, безопасности военнослужащих и их семей, а также оперативной готовности.

В SOUTHCOM подчеркнули, что "военно-морская база Гуантанамо является жизненно важным оперативным и логистическим центром, поддерживающим усилия американских вооруженных сил по противодействию угрозам, подрывающим безопасность, стабильность и демократию в нашем полушарии".

США SOUTHCOM Куба Фрэнсис Донован Гуантанамо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

В результате атаки на автомобиль в Белгородской области погибли два мирных жителя

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

Иран сбил вражеский БПЛА у острова Кешм в Ормузском проливе

Власти призвали не ездить по трассе "Новороссия" без необходимости из-за минной угрозы

В Крыму ввели ограничения на продажу бензина

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о способности "сровнять с землей" тех, кто нападет на Калининградскую область
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2387 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов