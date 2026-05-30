Глава SOUTHCOM обсудил с начальником генштаба Кубы вопросы безопасности базы Гуантанамо

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава Южного командования ВС США (SOUTHCOM) Фрэнсис Донован и начальник кубинского генштаба Роберто Легра Сотолонго провели краткую встречу на границе американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе, сообщило SOUTHCOM.

В ходе встречи обсуждались "оперативные вопросы безопасности базы", указали в командовании.

Как сообщает агентство The Associated Press, в заявлении Революционных вооруженных сил Кубы в этой связи отмечается, что обе стороны "положительно оценили встречу, поскольку на ней были рассмотрены вопросы безопасности вдоль периметра базы, и они договорились поддерживать связь между двумя военными командованиями".

В ходе посещения Гуантанамо генерал Донован также провел оценку безопасности периметра военно-морской базы и обсудил с должностными лицами базы вопросы защиты сил, безопасности военнослужащих и их семей, а также оперативной готовности.

В SOUTHCOM подчеркнули, что "военно-морская база Гуантанамо является жизненно важным оперативным и логистическим центром, поддерживающим усилия американских вооруженных сил по противодействию угрозам, подрывающим безопасность, стабильность и демократию в нашем полушарии".