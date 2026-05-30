Над Воронежской областью сбиты 13 дронов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации 13 беспилотников над регионом минувшей ночью.

"В небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Мах.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил губернатор.

В результате атаки в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом, пожар ликвидирован. Кроме того, в другом районе выбиты окна в трёх частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозпостроек, обрушился гараж с легковым автомобилем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 мая 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
