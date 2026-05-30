Почти полсотни БПЛА ликвидировано над Ростовской областью минувшей ночью

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении около полусотни беспилотников в небе над регионом в ночь с пятницы на субботу.

"Минувшей ночью и утром в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти полсотни БПЛА. Атаке,кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, подверглись города Ростов-на-Дону, Сальск и ещё 4 района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской", - написал губернатор в мессенджере Мах.

Он уточнил, что состояние пострадавших в результате попадания дронов в частный дом, оценивается как "средней тяжести".

"В Сальске повреждено остекление балкона в многоквартирном доме, а также неиспользуемый склад. Пострадавших нет", - добавил Слюсарь.

Ранее в субботу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал,что в результате атаки БПЛА в порту Таганрога загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Позже мэр города Светлана Камбулова проинформировала о ликвидации возгорания. Кроме того, в результате беспилотной атаки в Таганроге были ранены мужчина и женщина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 мая 2026 года Военная операция на Украине
Ростов-на-Дону Юрий Слюсарь
