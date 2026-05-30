Пожар в порту Таганрога ликвидирован

Повреждены погрузочная инфраструктура и административное здание

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Возгорание в порту Таганрога, возникшее в результате атаки БПЛА, ликвидировано, разлива нефтепродуктов нет, сообщила мэр города Свтелана Камбулова.

"Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет", - написала она в мессенджере Мах.

Ранее в субботу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал,что в результате атаки БПЛА в порту Таганрога загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.