Власти Таганрога расширили границы режима ЧС, введенного после атаки

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - После атаки украинского беспилотника минувшей ночью в Таганроге принято решение о расширении границы режима чрезвычайной ситуации, введенного в муниципалитете 27 мая после ракетного удара, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Провела экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Приняли решение расширить границы режима ЧС, введенного 27 мая. Сегодня ночью в результате вражеской атаки пострадали коммерческие организации, один социальный объект, в жилых помещениях нескольких домов выбиты стекла, также поврежден один автомобиль", - написала она в своем канале в Мах в субботу.

По ее словам, пострадавшие после атаки БПЛА жители находятся под медицинским наблюдением. Всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

В настоящее время в службу экстренного реагирования 112 поступило 21 обращение от жителей Таганрога о повреждении стекол в зданиях и строениях.

"В детском саду повреждено окно. Работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни. Дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада", - сообщила Камбулова.

Специалисты уже приступили к обследованию жилых помещений и коммерческих объектов для оценки нанесенного ущерба - все обращения будут отработаны, а адреса обследованы членами комиссии.

Ранее сообщалось, что 27 мая власти Таганрога приняли решение о введении локального режима ЧС в зоне падения обломков ракеты.