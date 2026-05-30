Поиск

Движение транспорта между тремя селами в Дагестане восстановлено после размыва дороги

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Проезд транспорта по временной схеме налажен на участке автодороги в Цумадинском районе Дагестана, восстановлено движение между тремя населенными пунктами муниципалитета, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в субботу.

"В Цумадинском районе на 9 км автодороги "Подъезд автодороги "Агвали - Шаури - Кидеро" к селу Хварши" обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами Сантлада, Хонох, Хварши восстановлено", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по восстановлению полки дорожного полотна.

Как сообщалось, 30 мая в Цумадинском районе из-за размыва полотна автодороги было нарушено транспортное сообщение с тремя селами муниципалитета.

Дагестан Дагестанавтодор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпросвещения РФ предложило не выставлять оценки за поведение в первых классах

Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

 Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

Пострадавшие при ЧС смогут оформить дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск

Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

 Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

Один человек пострадал в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

 Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

В результате атаки на автомобиль в Белгородской области погибли два мирных жителя

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

 Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2396 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9649 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов