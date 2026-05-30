Движение транспорта между тремя селами в Дагестане восстановлено после размыва дороги

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Проезд транспорта по временной схеме налажен на участке автодороги в Цумадинском районе Дагестана, восстановлено движение между тремя населенными пунктами муниципалитета, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в субботу.

"В Цумадинском районе на 9 км автодороги "Подъезд автодороги "Агвали - Шаури - Кидеро" к селу Хварши" обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами Сантлада, Хонох, Хварши восстановлено", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по восстановлению полки дорожного полотна.

Как сообщалось, 30 мая в Цумадинском районе из-за размыва полотна автодороги было нарушено транспортное сообщение с тремя селами муниципалитета.