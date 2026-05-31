Гросси обеспокоен сведениями об ударе БПЛА по ЗАЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу попадания дрона по зданию машинного зала на ЗАЭС.

"Гендиректор Гросси выражает серьезную обеспокоенность по поводу данных об инциденте, который ставит под угрозу все семь принципов обеспечения безопасности АЭС во время конфликта", - говорится в заявлении агентства в социальной сети.

В МАГАТЭ подчеркнули, что по словам Гросси, "нападения на АЭС - это игра с огнем".

В заявлении говорится, что присутствующие на ЗАЭС сотрудники МАГАТЭ попросили дать им возможность лично осмотреть место инцидента.

В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ днем атаковали дроном здание машинного зала энергоблока №6. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. По словам Лихачева, дрон управлялся с помощью оптоволоконного кабеля, что "полностью исключает версию якобы случайного попадания".

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 мая 2026 года Военная операция на Украине
