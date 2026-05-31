Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 мая

Атаки БПЛА на Саратовскую и Ростовскую области, ужесточение позиции Трампа по Ирану, беспорядки в Париже после футбольного матча

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что по предварительным данным, в регионе есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На местах работают все профильные службы. Пострадавших, предварительно, нет.

- Две крупнейшие сети автозаправочных станций Крыма — TES и "АТАН" — с воскресенья 31 мая прекращают свободную продажу бензина АИ-95. Отпуск АИ-95 будет осуществляться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объёму.

- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьёзную обеспокоенность в связи с попаданием дрона по зданию машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС). По заявлению агентства, этот инцидент ставит под угрозу все семь принципов обеспечения безопасности атомных электростанций во время конфликта.

- Президент США Дональд Трамп ужесточил переговорную позицию с Ираном и условия возможной сделки по прекращению войны. Обновлённые предложения направлены иранской стороне для рассмотрения.

- Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что сегодня ночью в Матвеево-Курганском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия.

- После победы клуба Пари Сен-Жермен над Арсеналом в финале Лиги чемпионов УЕФА в Париже вспыхнули беспорядки и погромы. По данным французских СМИ, задержаны не менее 140 человек, пострадали как минимум 12 человек.