Минобороны сообщило об ударе ВСУ по шестому энергоблоку ЗАЭС с использованием дрона

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В результате удара ВСУ 30 мая по северной стороне шестого энергоблока Запорожской АЭС поврежден фасад машинного зала, жертв нет, станция работает в штатном режиме, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"30 мая в 14:08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции", - гороворится в сообщении.

"В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, жертв нет, АЭС работает в штатном режиме.