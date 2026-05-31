В ДТП на трассе в Дагестане погиб ребенок

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Автомобиль опрокинулся в кювет на участке федеральной трассы в Ногайском районе Дагестана, есть жертва и пострадавшие, сообщила в воскресенье Госавтоинспекция республики.

"31 мая в 17:10 мск на 40-м километре дороги "Кочубей - Минеральные Воды" произошло ДТП. По предварительным данным, 50-летний житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем Mercedes, не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Трагедия унесла жизнь семилетнего пассажира, который погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали водитель и пять пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Дагестан
