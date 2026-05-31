Девять округов Херсонской области обесточены вследствие атаки БПЛА

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Девять муниципалитетов Херсонской области обесточены в результате атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"9 округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, электроснабжение отключено в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском и Новокаховском округах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Сальдо также сообщил, что ВСУ предпринимают попытку массового удара беспилотниками по области.

Ранее в воскресенье об отключении электричества в значительной части Запорожской области сообщил губернатор Евгений Балицкий.