Число пострадавших после удара дрона в Херсонской области возросло до 11 человек

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Число жителей Геническа, Херсонская область, пострадавших в результате удара украинского дрона, увеличилось до 11 человек, сообщил в воскресенье губернатор Владимир Сальдо.

"Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что в результате удара украинского дрона в Геническе пострадали три человека, повреждены две многоэтажки и машины. Позднее Сальдо сообщил, что число пострадавших возросло до пяти, также стало известно о гибели ребенка.

Херсонская область Владимир Сальдо
