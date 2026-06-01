Более 10 зарубежных воинских соединений примут участие в стратегическом учении "Центр-2026"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Участие свыше 10 воинских формирований оборонных ведомств иностранных государств запланировано в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Центр-2026", сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Главным мероприятием боевой подготовки в текущем году станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026", в котором примут участие более 10 воинских формирований оборонных ведомств иностранных государств", - говорится в сообщении.

18 декабря 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о подготовке в 2026 году к проведению стратегического командно-штабного учения "Центр-2026".

28 апреля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что государства Шанхайской организации сотрудничества приглашены на СКШУ "Центр-2026".

Он также сообщил, что учение планируется провести с 28 сентября по 3 октября.