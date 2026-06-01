Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд России) с понедельника, 1 июня, начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, которая полагается семьям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"Подать заявление можно на портале Госуслуги или в отделении Социального фонда. При назначении меры поддержки будут применяться механизмы социального казначейства - то есть дополнительных справок в большинстве случаев не потребуется. После получения заявления уплаченный в 2025 году налог (на доходы физических лиц, НДФЛ - ИФ) будет пересчитан по ставке 6%, и разницу Социальный фонд вернет гражданину единым платежом", - цитируется в сообщении глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"То есть родители, у которых были трудовые доходы в 2025 году, в 2026 году смогут вернуть часть выплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год. Как и другие меры социальной поддержки, выплата защищена от списания за долги. Технически к старту приема заявлений и назначению новой меры поддержки все готово", - добавил Котяков.

По предварительным расчетам Минтруда, дополнительной поддержкой будут охвачены более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Под действие семейной выплаты подпадают родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физлица или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали НДФЛ по общей системе налогообложения. Заявление могут подать граждане РФ, постоянно проживающие в России, при условии, что дети тоже имеют гражданство РФ и живут на территории страны, уточнили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что размер семейной выплаты будет рассчитываться от суммы налога на доходы физлиц, полученных от трудовой деятельности (заработная плата, денежное довольствие, отпускные, выплаты по временной нетрудоспособности, компенсации за неиспользованный отпуск, авторские гонорары и другое), индивидуального предпринимательства, без учета полученных стандартных (на детей), социальных (на образование, медицинские услуги и другое) и основных имущественных налоговых вычетов (при покупке жилья или выплате ипотеки).

"То есть получение таких налоговых вычетов не влияет на размер выплаты. Налоги с дохода от вкладов или выигрышей в лотерею в расчете размера семейной выплаты не учитываются", - говорится в сообщении.

Подать заявление можно будет с 1 июня до 1 октября 2026 года электронно через портал Госуслуги, либо лично в отделении Соцфонда или в МФЦ по месту постоянной или временной регистрации, а также по месту фактического проживания. Применение механизмов социального казначейства при назначении выплаты означает, что для большинства получателей все необходимые сведения Соцфонд получит по каналам межведомственного взаимодействия из информационных систем.

"На рассмотрение документов о семейной выплате отводится 10 рабочих дней. Для тех граждан, чьи доходы не отражаются в системе персонифицированного учета (сотрудников отдельных силовых органов), для подтверждения доходов потребуется принести справку о полученных доходах для расчета", - отметили в Минтруде.

Там добавили, что порядок учета доходов при расчете среднедушевого дохода семьи, а также оценка имущественной обеспеченности аналогичны тем, что применяются для назначения единого пособия.