Фондовые индексы США в пятницу достигли рекордов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу на исторических максимумах.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,9%, S&P 500 - на 1,4%, Nasdaq Composite - на 2,4%. При этом S&P 500 закончил "в плюсе" девятую неделю подряд, чего не происходило с декабря 2023 года.

В целом за май Dow Jones прибавил 2,8%, S&P 500 - 5,2% и Nasdaq - 8,4%.

Цена акций Dell Technologies в пятницу взлетела на 32,8%. Один из крупнейших в мире производителей компьютерной техники в первом финквартале (завершился 1 мая) зафиксировал рекордные выручку и чистую прибыль в расчете на акцию благодаря высокому спросу на ИИ-продукты, а также улучшил годовой прогноз.

Стоимость бумаг конкурирующих Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer подскочила на 12,6% и 11,6% соответственно.

Котировки акций Microsoft Corp. и Oracle Corp. повысились на 5,5% и 10,8% соответственно на новости о том, что ИИ-стартап Anthropic провел очередной успешный раунд финансирования.

"На рынке определенно царит эйфория по поводу ИИ. Ралли в значительной степени обусловлено корпоративными отчетностями", - заявил главный фондовый аналитик Wells Fargo Осунг Квон, посоветовав покупать акции ИИ-компаний.

Бумаги International Business Machines подорожали на 12,7%. IBM и ее "дочка" Red Hat объявили о намерении инвестировать $5 млрд в проект Lightwell, который должен помочь бизнесу защищать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Акции Salesforce Inc. прибавили в цене 8,5%, Robinhood Markets - 11,2%, Honeywell International - 2,1%, Goldman Sachs Group - 1,7%, Boeing Co. - 1%.

Между тем котировки акций Gap рухнули на 15,4%. Владелец нескольких сетей магазинов одежды ухудшил прогноз роста выручки в текущем фингоду, который начался в марте, до 1-2% с ранее ожидавшихся 2-3%.

Цена бумаг еще одного ритейлера одежды American Eagle Outfitters упала на 11,8% после того, как он заявил об ожидаемом сокращении валовой рентабельности в текущем финквартале.

Стоимость Costco Wholesale снизилась на 3,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в третьем финквартале (закончился 10 мая) увеличил чистую прибыль на 15,2%, что оказалось слабее ожиданий экспертов.

Кроме того, подешевели акции Walmart Inc. - на 2,7%, Alphabet Inc. - на 2,5%, Intel Corp. - на 5,1%, Nvidia Corp. - на 1,5%, Tesla - на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 1,2%, Apple Inc. - на 0,1%, Chevron Corp. - на 0,3%, Exxon Mobil - на 1,2%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 363,49 пункта (на 0,72%) и составил 51032,46 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 16,43 пункта (на 0,22%) - до 7580,06 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 55,15 пункта (на 0,20%) и завершил сессию на отметке 26972,62 пункта.