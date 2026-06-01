Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся выше $93 за баррель) в ожидании дальнейших переговоров по мирному соглашению США и Ирана. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,2%.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2570,49 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Интер РАО" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), но просели бумаги "ФосАгро" (-5,5%) после рекомендаций совета директоров не платить дивиденды за 2025 год.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 мая, составляет 71,0224 руб. (-34,91 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%).

Подешевели акции "Хэдхантера" (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "АЛРОСА" (-0,4%), "Полюса" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в пятницу, что говорить о сроках завершения СВО в условиях боевых действий невозможно и опрометчиво.

Глава государства подчеркнул, что, когда он ранее заявил о том, что конфликт на Украине идет к завершению, то "сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя". "А там наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день", - подчеркнул президент РФ. "Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить, что ситуация близится к завершению", - сказал он журналистам.

Также Путин отметил, что переговоры по Украине пока поставлены на паузу, но Россия готова к продолжению переговорного процесса.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что Вашингтон в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже пониманий по украинскому урегулированию столкнулся со сложностями со стороны Киева, который, пользуясь поддержкой Европы, начал проявлять упертость.

"Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись, как я понимаю, на ряд сложностей, которые, прежде всего, относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев", - сказал Ушаков журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Главное, что Киев при этом опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упертости, если хотите, и больше негатива", - добавил Ушаков.

Тем временем президент США Дональд Трамп ужесточил переговорную позицию с Ираном, сообщило в воскресенье издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. "Президент Трамп ужесточил условия возможной сделки по прекращению войны с Ираном. Предложения направили иранской стороне на рассмотрение", - говорится в статье.

Газета отмечает, что на данный момент неизвестно, какие новые требования выдвинул американский лидер. В статье подчеркивается, что ранее Трамп выражал недовольство по поводу идеи размораживания части иранских активов. Один из собеседников газеты предположил, что цель подготовки более жесткого предложения - оказать давление на Тегеран, чтобы он поспешил согласиться на прежний, более мягкий вариант сделки.

Сам Трамп на выходных заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях. "Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим", - сказал он в интервью Fox News. При этом президент США вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку.

Американские переговорщики ожидают реакции Тегерана на новые предложения по урегулированию конфликта, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Он пояснил, что в пятницу на совещании в Вашингтоне президент США Трамп сформулировал новые идеи по соглашению. Согласно данным Axios, Трамп выдвинул более жесткие требования, в частности, по судьбе иранского обогащенного урана. Тем не менее источник выразил мнение, что в итоге сторонам все же удастся заключить соглашение.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций РФ остается под давлением усилившихся геополитических рисков и укрепления рубля. Крепкий рубль негативно влияет на экспортеров, так как их валютная выручка в рублях сокращается, при этом издержки остаются высокими.

В результате индекс МосБиржи находится на минимумах последних месяцев и нацелился на следующий уровень поддержки 2500 пунктов. В случае коррекционного отскока зоной сопротивления выступит область 2600-2670 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на внешних фондовых площадках сохраняется умеренный оптимизм благодаря надеждам на заключение мирного соглашения между Ираном и США, хотя ситуация все еще остается крайне неопределенной.

Российские индексы завершили май снижением, не получив достаточных корпоративных, геополитических и монетарных "бычьих" драйверов. В июне нисходящие риски для акций помимо прочего исходят со стороны падения цен на нефть, а также все еще крепкого рубля. Последний, впрочем, может остановить рост в ожидании еще одного снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 19 июня. Инвесторы также будут ждать сигналов, касающихся украинского конфликта. На текущей неделе 3-6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором может быть сделан ряд важных для отдельных эмитентов и секторов заявлений, что может воодушевить инвесторов, считает аналитик.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,7% во главе с Dow Jones, причем индексы обновили максимумы, завершив ростом неделю и май.

По итогам недели Dow Jones вырос на 0,9%, S&P 500 - на 1,4%, Nasdaq - на 2,4%. При этом S&P 500 закончил "в плюсе" девятую неделю подряд, чего не происходило с декабря 2023 года.

В целом за май Dow Jones прибавил 2,8%, S&P 500 - 5,2% и Nasdaq - 8,4%.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 4,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх после ужесточения требований Трампа к Ирану.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $93,29 за баррель (+2,4% и -1,8% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $89,73 за баррель (+2,7% и -1,7% в пятницу).