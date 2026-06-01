C июня заработает единая цифровая система мониторинга показателей сферы образования

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что единая цифровая система для мониторинга показателей в сфере российского образования начнет работать с 1 июня.

"Благодаря совместной работе государственных органов и профильных организаций создана единая цифровая система для мониторинга показателей в сфере образования. На этой платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей, включая меры нацпроекта "Молодежь и дети", инфраструктуру, кадры, доступность, качество, заработную плату и нагрузку. Они будут учитываться при принятии управленческих решений. (...) Разработанная система перейдет в штатный режим мониторинга. По итогам совещания решено, что она начнет работать с 1 июня", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что ведущую роль в создании цифровой системы сыграли Рособрнадзор и Координационный центр правительства РФ. В целом при работе над ней представители 21 организации, включая министерства и ведомства, предложили более 2 тыс. показателей по всем уровням образования. Был также сформирован единый список основных понятий и терминов, применяемых в сфере образования.

В дальнейшем система может использоваться для выявления и прогноза проблемных вопросов в образовании. Доступ к системе будет предоставлять Рособрнадзор.

Дмитрий Чернышенко Рособрнадзор
