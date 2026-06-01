В Белгородской области за сутки зафиксировано более 50 атак ВСУ
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах о 52 атаках с украинской стороны, зафиксированных за минувшие сутки в регионе.
По его информации, удары совершены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам.
ВСУ семь раз использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также четыре раза производили сбросы взрывных устройств с БПЛА.
В регионе нейтрализованы 60 украинских беспилотников.
Как сообщалось, от удара дрона в Грайворонском округе пострадал один мирный житель. После оказания помощи лечение он проходит амбулаторно, уточнил Шуваев.