В Белгородской области за сутки зафиксировано более 50 атак ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах о 52 атаках с украинской стороны, зафиксированных за минувшие сутки в регионе.

По его информации, удары совершены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам.

ВСУ семь раз использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также четыре раза производили сбросы взрывных устройств с БПЛА.

В регионе нейтрализованы 60 украинских беспилотников.

Как сообщалось, от удара дрона в Грайворонском округе пострадал один мирный житель. После оказания помощи лечение он проходит амбулаторно, уточнил Шуваев.