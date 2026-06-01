Поиск

В Белгородской области за сутки зафиксировано более 50 атак ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах о 52 атаках с украинской стороны, зафиксированных за минувшие сутки в регионе.

По его информации, удары совершены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам.

ВСУ семь раз использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также четыре раза производили сбросы взрывных устройств с БПЛА.

В регионе нейтрализованы 60 украинских беспилотников.

Как сообщалось, от удара дрона в Грайворонском округе пострадал один мирный житель. После оказания помощи лечение он проходит амбулаторно, уточнил Шуваев.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии

 Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне снижается в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне снижается в 3,5 раза

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Дубай

В РФ заблокировано почти 16 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период

 Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период

ВМС США перехватили 118 связанных с Ираном судов с начала блокады

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

 В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2408 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9663 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов