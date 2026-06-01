Атака беспилотников на Волгодонск не повлияла на работу Ростовской АЭС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС, расположенная в 13,5 км от подвергшегося ночной атаке беспилотников Волгодонска (Ростовская область), работает в штатном режиме.

"Энергоблоки NN2, 3 и 4 в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - сообщается в телеграм-канале станции.

Энергоблок №1 находится на планово-предупредительном ремонте.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в Max сообщил, что ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион уничтожено два десятка БПЛА в двух городах и восьми районах области, в том числе в Волгодонске. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт.