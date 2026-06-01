Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 20 беспилотников в ночь на понедельник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два десятка БПЛА. Нападению подверглись города Каменск-Шахтинский, Волгодонск и 8 районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский, Милютинский", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.