Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава российского государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, заявили в Кремле.

"Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии", - сказал Путин.

Президент РФ пожелал Пашиняну "здоровья, благополучия и успехов".