ФСБ сообщила о прекращении гражданства РФ восьми уроженцев Центральной Азии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД РФ прекратили российское гражданство восьми уроженцев Центральной Азии, в том числе жителю Тверской области, который помог легализовать пребывание в России подозреваемому в пособничестве в теракте в Crocus City Hall.

ФСБ "совместно с МВД России в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" прекращено гражданство Российской Федерации восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности" РФ, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

Прекращено гражданство жителя Тверской области, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и граждан России. По данным ЦОС, среди тех, кому он помог незаконно легализоваться в стране, - подозреваемый в пособничестве исполнителям теракта в подмосковном Crocus City Hall.

Также лишен гражданства житель Тульской области, позиционировавший себя представителем криминальной среды региона. Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев в колонии-поселении.

Кроме того, прекращено гражданство жителя Бурятии, который "распространял националистическую идеологию по отношению к коренному населению РФ", жителя Алтая, который неоднократно привлекался по ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 116.1 (нанесение побоев) УК России.

Лишены гражданства также трое жителей Тюменской области за пропаганду "антироссийских настроений" и призывы объединяться в группы по этническому признаку для участия в межнациональных конфликтах.

Помимо них лишен гражданства житель Архангельской области, который способствовал "формированию в регионе условий для конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений".