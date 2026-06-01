Стоимость обучения в российских вузах в 2026 году выросла почти на 11%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил 10,7% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют результаты предварительного мониторинга Минобрнауки РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"По результатам предварительного мониторинга, средний рост стоимости обучения в 2026 году по сравнению с 2025 годом составил 10,7%, что на 2,6% ниже, чем в 2025 году", - говорится в сообщении.

Средний рост стоимости обучения по направлениям и специальностям подготовки, по которым определяется предельное количество мест для приема на платное обучение, по сравнению с 2025 годом составил на 2026/27 учебный год 10,9%, показывают результаты предварительного мониторинга.

Минобрнауки ежегодно проводит мониторинг платы за обучение в рамках приемной кампании очередного учебного года. В ходе мониторинга проводится оценка стоимости обучения для студентов, поступающих на первый курс; увеличения стоимости обучения по уже заключенным договорам в пределах уровня инфляции, зафиксированном в федеральном бюджете на очередной финансовый год, сообщили в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законодательством об образовании университеты автономны в определении стоимости платного обучения. Минимальный допустимый уровень при этом устанавливается учредителем вуза.

Там добавили, что алгоритм расчета стоимости для абитуриентов университетов, подведомственных Минобрнауки России, опирается на "Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания", утвержденный приказом Минобрнауки. В соответствии с пунктом 7 порядка, размер платы за обучение не может быть ниже объема бюджетного финансирования на одного студента по этой же специальности.