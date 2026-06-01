Около 150 тыс. человек за год подтвердили IT-навыки через платформу на Госуслугах

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Почти 150 тыс. пользователей подтвердили свои IT-компетенции на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщает в понедельник пресс-служба Минцифры РФ.

"Год назад на Госуслугах заработала платформа подтверждения ИТ-компетенций. За это время порядка 150 тыс. человек успешно прошли тестирование по разным направлениям - это более 10% от общего числа ИТ-специалистов в России, что свидетельствует о высоком интересе к платформе и её востребованности в профессиональном сообществе. Всего успешно прошли оценку почти 290 тыс. раз", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным Минцифры, из общего числа подтвердивших свои компетенции пользователей 95,3 тыс. - это IT-специалисты, 28 тыс. - представители других сфер, а ещё 24,5 тыс. - студенты как IT-, так и не IT-специальностей. У 92 тыс. участников - базовый уровень владения IT-компетенцией, у 26,2 тыс. - средний уровень, у 29,4 тыс. - продвинутый уровень владения.

В топ-5 самых часто подтверждаемых теоретических IT-компетенций вошли: Linux - более 13 тыс. подтверждений, API - более 10,6 тыс., HTML - более 8,5 тыс., Docker - более 6,3 тыс. и JavaScript - более 4,5 тыс. В топ-5 практических компетенций вошли: SQL - более 2,5 тыс. раз, Python - более 2,3 тыс. раз, C# - почти 750 раз, Java - порядка 700 раз и PHP - около 630 раз.

В Минцифры уточнили, что всего за год было выдано 91,8 тыс. сертификатов, из которых 46,9 тыс. подтверждают базовый уровень, 10,3 тыс. - средний уровень, 24,6 тыс. - продвинутый уровень.

Наибольшей популярностью платформа пользовалась в Москве, откуда прошли тестирование 46 тыс. пользователей, Петербурге (15 тыс.), Московской области (5 тыс.), Краснодарском крае - 4 тыс. и Свердловской области - 3,5 тыс.

"Пройти тестирование на платформе можно абсолютно бесплатно. По его результатам пользователь может получить сертификат, который станет дополнительным подтверждением компетенции при устройстве на работу. Он будет доступен на Госуслугах", - напомнили в министерстве.

Там отметили, что платформа для подтверждения IT-компетенций "позволяет работодателям объективно оценить навыки потенциальных сотрудников, а IT- специалистам - проверить свои силы и заявить о своих компетенциях на рынке".

