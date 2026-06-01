Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Тихоновки в ДНР

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тихоновка в ДНР, заявили в Минобороны России в понедельник.

Тихоновка была взята под контроль подразделениями "Южной" группировки войск, говорится в сообщении ведомства.

За минувшие сутки войсками "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное и Константиновка в ДНР, информирует Минобороны.

"Противник потерял до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.