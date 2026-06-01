Песков заявил, что поручение о работе сервисов при ограничениях интернета идет в русле совершенствования "белых списков"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Поручение президента РФ Владимира Путина правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших электронных сервисов при ограничениях интернета идет в русле совершенствования "белых списков", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это работа в русле продолжения совершенствования "белых списков", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, чем вызвано было это поручение и есть ли информация о том, что "белые списки" работают не в полной мере.

По словам Пескова, в "белые списки" "входят, действительно, важнейшие ресурсы, и именно это имеется в виду, чтобы действительно важнейшие электронные сервисы нашли свое место в "белых списках" и их работа была гарантирована".

Представитель Кремля обратил внимание, что "белые списки" "не догма, а постоянно расширяющийся перечень".

В понедельник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Путина по итогам совещания с членами правительства. Согласно одному из его пунктов, правительству совместно с ФСБ поручено "обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 июля 2026 года.

Дмитрий Песков Владимир Путин
