Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании снизились в мае на 6,3%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании снизились в мае 2026 г. на 6,3% по сравнению с маем прошлого года, до 10 млн человек, сообщила компания.

Всего в мае по российским железным дорогам было перевезено 112,4 млн человек, что 3,4% ниже, чем в мае 2025 г., в том числе в пригородном сообщении - 102,4 млн (-3,1% к маю 2025 г.).

Пассажирооборот в мае 2026 г. составил 11,1 млрд пасс-км, это на 5,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, в том числе в пригородном сообщении - 3,2 млрд пасс-км (-3,1%), в дальнем следовании - 7,9 млрд пасс-км (-6,7%).

В январе-мае 2026 г. по сети РЖД было перевезено 510,1 млн пассажиров (-0,4% к январю-маю 2025 г.). В том числе в пригородных поездах - 464,7 млн (-0,1%), в поездах дальнего следования - 45,4 млн (-3%).

Пассажирооборот на сети компании с начала года снизился на 2,6% к уровню прошлого года и составил 49,1 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 14,1 млрд пасс-км (+1,5%), в дальнем следовании - 35 млрд пасс-км (-4,2%).

"Аэрофлот" возобновил полеты в ОАЭ

Лихачев предупредил о рисках для Украины и соседних стран из-за возможного взрыва на ЗАЭС

