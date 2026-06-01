Председатель СКР сообщил об атаках на 2116 учебных заведений с 2014 года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Киев постоянно совершает преступления против детей и атакует образовательные детские учреждения, с 2014 года было атаковано 2 116 учебных заведений, заявил на совещании у президента председатель СКР Александр Бастрыкин.

Он отметил, что среди атакованных учреждений были детские сады, школы и колледжи.

Он напомнил, что 7 апреля в Запорожской области под атаку БПЛА дважды попала школа в селе Великая Знаменка. В этот момент в школе находилось 30 учеников, 18 педагогов, шли занятия.

"После прибытия на место оперативных служб, с началом эвакуации боевиками были повторно нанесены удары по этому образовательному учреждению. В результате шестеро учащихся школы получили ранения", - сказал Бастрыкин.

Александр Бастрыкин СКР Великая Знаменка Запорожская область
