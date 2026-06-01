СКР отметил применение швейцарских и австралийских БПЛА для ударов по России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет России задокументировал факты применения швейцарских, австралийских и иных БПЛА иностранного производства при ударах по России, на месте падения беспилотников найдены комплектующие стран НАТО, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин на совещании у президента.

"В то же время мы задокументированы факты применения БПЛА модели "Лорд" (Швейцария), "Стикер" (Австралия), и иных (...) БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где проводились следственные мероприятия, изъяты комплектующие стран НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и Прибалтийских стран", - сказал он.

