Порядка 1,7 млн человек сдадут ОГЭ-2026 в основной период, который стартует 2 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России 2 июня начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников девятых классов, который продлится до 6 июля, экзамены пройдут в 87 регионах России и образовательных организациях в 58 зарубежных странах, сообщили "Интерфаксу" в Рособрнадзоре.

"Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году сдадут около 1,7 млн выпускников. Для проведения экзаменов будет задействовано более 12 тыс. экзаменационных пунктов", - говорится в сообщении.

Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали география - ее выбрали более 45% выпускников, информатика - почти 39% и обществознание - более 38%, отметили в ведомстве.

2 июня пройдет ОГЭ по математике, 6 июня - по иностранным языкам и информатике, 9 июня - по русскому языку. 5, 16 и 19 июня будут проходить экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики.

Кроме того, 29 июня, 2, 3 и 6 июля в расписании ОГЭ предусмотрены резервные дни для сдачи предметов.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам девятых классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета - русский язык и математику, а также два учебных предмета по выбору. В эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования в этом году вошли 12 регионов. В рамках этого эксперимента выпускники, не планирующие продолжать обучение в 10 классе, могут для получения аттестата сдать только русский язык и математику.

В форме промежуточной аттестации, не сдавая ОГЭ, в этом году пройти государственную итоговую аттестацию могут девятиклассники из воссоединенных регионов и ряда школ приграничных с Украиной регионов - Белгородской, Брянской и Курской областей, Севастополя, а также школьники, проходивших обучение за рубежом и вынужденные прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, уточнили в Рособрнадзоре.

Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы русский язык и математику в форме ОГЭ и/или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).