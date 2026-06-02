Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Движение наземного и морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе, сообщает во вторник дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
"Уважаемые пассажиры, учитывая действие сигнала "Воздушная тревога", наземный и морской пассажирский транспорт не осуществляют движение до получения сигнала "Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ликвидации двух украинских беспилотников над городом.