Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Движение наземного и морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе, сообщает во вторник дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Уважаемые пассажиры, учитывая действие сигнала "Воздушная тревога", наземный и морской пассажирский транспорт не осуществляют движение до получения сигнала "Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ликвидации двух украинских беспилотников над городом.

