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ВСУ массировано атаковали гражданские объекты в Энергодаре

Мэр Энергодара сообщил, что ситуация в городе осложнилась

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ВСУ совершили массированную атаку на гражданские объекты Энергодара, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в субботу.

"За последнее время ситуация в Энергодаре существенно осложнилась. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, регулярные атаки стали причиной перебоев с электроснабжением, а после ударов, нанесенных в пятницу, остановлена подача воды в город.

Мэр отметил, что в результате ударов повреждены и уничтожены свыше 20 торговых объектов. По его словам, все эти действия направлены на усложнение жизни жителей города и нарушение работы городской инфраструктуры. При этом коммунальные службы, врачи, спасатели и другие ответственные службы ежедневно делают все возможное для восстановления инфраструктуры.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с федеральными и региональными органами власти. Уже принимаются дополнительные меры по стабилизации ситуации, обеспечению города необходимыми ресурсами и поддержке жителей", - подчеркнул он.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Энергодар Максим Пухов
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