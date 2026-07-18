В Тамбовской области после атаки дронов отменены развлекательные мероприятия

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - После массированной атаки беспилотников ВСУ города Котовска Тамбовской области власти отменили развлекательные мероприятия, сообщили в департаменте информационной политики правительства региона в субботу вечером.

Так, в городском парке культуры и отдыха Тамбова были отменены мероприятия, которые были запланированы на 18 июля: ретро-проект "По волнам моей памяти" и проект "Молодёжка".

Без развлекательных частей остались фестивали "Моршанский сокол", запланированный на 18 и 19 июля; "PROсыр ПритамбовьеFEST", решение принял глава Тамбовского муниципального округа Александр Орионов.

"От падения обломков есть разрушения на земле и в Тамбовском муниципальном округе: выбиты окна в жилых домах. Сейчас работаем с жителями для скорейшего устранения повреждений жилья. В таких обстоятельствах веселье неуместно. Поэтому мы приняли решение отменить развлекательную программу сегодняшнего фестиваля", - написал Орионов в соцсетях.

Глава Тамбовского региона Евгений Первышов назвал атаку ВСУ на регион "самой масштабной и бесчеловечной".

Ранее сообщалось, что в результате ударов беспилотников на склад Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали.