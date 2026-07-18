Поиск

Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В субботу состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном.

"Проведена "сверка часов" по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса. Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что рассматривались вопросы дальнейшего укрепления российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках", - сообщили на Смоленской площади.

МИД РФ Сергей Лавров ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе

Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады

 Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады

На лечении находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Подмосковье

Один человек погиб в Подмосковье в результате утренней атаки беспилотников

В Wildberries заявили, что на складе в Электростали тушат очаги возгорания, в Котовске пожар ликвидирован

Объект энергетики атакован БПЛА в Курской области

ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

 ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

Аэропорт "Внуково" вернулся к штатной работе

Организатор схрона, который СБУ использовала для подрыва машины офицера ЧФ в 2024 г., дает признательные показания

Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного ЧФ в 2024 году

 Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного ЧФ в 2024 году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3195 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10586 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов