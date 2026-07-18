Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В субботу состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном.

"Проведена "сверка часов" по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса. Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что рассматривались вопросы дальнейшего укрепления российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках", - сообщили на Смоленской площади.