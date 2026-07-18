Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады

Компания прорабатывает меры финансовой поддержки продавцам, чьи товары пострадали

Основатель Wildberries; глава RWB Татьяна Ким Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Wildberries-Russ прорабатывает объемы выплат и другие меры финансовой поддержки продавцам, чьи товары пострадали на логистических объектах компании в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

Кроме того, объединенная компания окажет поддержку родственникам погибших и пострадавшим от атак на склады компании, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в соцсетях.

"Семьи погибших получат от компании - 2 млн рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 млн рублей", - сообщила она.

"Также всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки", - написала Ким.

В ночь на субботу несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке БПЛА самолетного типа.

Утром Wildberries-Russ сообщила, что атаке подверглись ее логистические объекты в Котовске и Электростали.

Ранее сообщалось, что в результате ударов беспилотников на склад Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали. На лечении в больницах Подмосковья и федеральных медцентрах находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Московской области.