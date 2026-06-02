В Блегородской области начался пожар на территории предприятия после падения обломков БПЛА

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Здание и находящееся внутри оборудование загорелись над территории предприятия в городе Алексеевке в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщили в оперативном штабе по Белгородской области.

"Город Алексеевка подвергся атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации пострадавших нет. В результате падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование", - говорится в сообщении.

Белгородская область Алексеевка предприятие БПЛА
