Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке "Почты России"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий правовые основы создания в РФ электронной почтовой системы и цифровых почтовых ящиков для юридических и физических лиц с ежемесячной платой за их использование для бизнеса, а также освобождающий "Почту России" от банковских комиссий при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием электронных средств платежа.

Документ (N1249109-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Законопроект вводит в закон "О почтовой связи" новую статью 32.1 о создании электронной почтовой системы (ЭПС). Создавать, развивать и эксплуатировать ее, а также выполнять функции оператора будет организация федеральной почтовой связи, которую определит правительство РФ.

Отправка документов через ЭПС

Госорганы РФ и субъектов федерации, органы местного самоуправления, организации с отдельными публичными полномочиями и ЦБ РФ будут направлять юрлицам, физлицам и ИП документы, заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения в форме электронного документа через ЭПС - в личный кабинет адресата на едином портале госуслуг. Для этого нужны два условия: техническая возможность и завершенная регистрация адресата в ЕСИА. Если технической возможности направить документ через ЭПС нет, то "Почта России" направит его адресату регистрируемым письмом на бумажном носителе.

Взимание платы

При отправке электронных документов через ЭПС в личный кабинет адресата для отдельных категорий лиц (их определит правительство) услуга будет платной. Плату вносит отправитель, размер устанавливает правительство.

Плата не взимается за пересылку следующих документов: юридически значимых сообщений в рамках закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ"; информации из ГИС ЖКХ; предупреждений гражданам о сроках планового ограничения или приостановления горячего водоснабжения в их помещении в многоквартирных домах (МКД); уведомлений собственникам нежилых помещений в МКД о необходимости заключить договоры ресурсоснабжения напрямую с РСО и договоры на обращение с твердыми коммунальными отходами напрямую с региональным оператором.

Цифровые почтовые ящики

В личных кабинетах на едином портале госуслуг будут созданы цифровые почтовые ящики (ЦПЯ) для юрлиц, физлиц и ИП, для обмена через ЭПС заявлениями, уведомлениями, извещениями, требованиями и иными сообщениями, в том числе юридически значимыми. Физлица смогут ограничить круг отправителей, от которых готовы получать сообщения через цифровые почтовые ящики. Это право не распространяется на получение юридически значимых сообщений с гражданско-правовыми последствиями.

Вводится ежемесячная плата за использование ЦПЯ; ее размер, порядок и сроки внесения определит правительство РФ. Структура платы - двухсторонняя: отдельно за получение сообщений и отдельно за их направление. Плату за получение сообщений через ЦПЯ вносят: ИП и юридические лица (кроме госорганов РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций с отдельными публичными полномочиями и ЦБ). Физлица за получение сообщений через ЦПЯ не платят.

За направление сообщений через ЦПЯ платят все, кроме госорганов РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций с отдельными публичными полномочиями и ЦБ РФ, в том числе и физлица. Если плата не внесена, доступ к цифровому почтовому ящику приостанавливается.

Извещения, банки и ЖКУ

Согласно законопроекту, направлять адресатам регистрируемые письма с документами, заявлениями, уведомлениями, извещениями, требованиями или иными юридически значимыми сообщениями сможет только "Почта России". Подтверждением того, что письмо отправлено и доставлено (вручено), будет информация от самой почты, в том числе содержащаяся в ее информационной системе. Другие операторы почтовой связи и иные лица заниматься такой рассылкой не смогут, за исключением случаев, когда "Почта России" привлекает их для выполнения отдельных технологических операций.

При приеме "Почтой России" платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за их несвоевременное или неполное внесение с использованием электронных средств платежа банки не будут брать с нее комиссию. "Прием организациями федеральной почтовой связи платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием электронных средств платежа осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения кредитными организациями с организаций федеральной почтовой связи", - говорится в тексте проекта закона.

Принятую безналичным способом плату за ЖКУ "Почта России" сможет зачислять на специальные банковские счета, которые она сможет открывать в качестве платежного агента при приеме платежей от физических лиц. При организации такого приема платы услуги операционного центра и платежного клирингового центра будут оказываться банкам на безвозмездной основе.

Оплата услуг связи

Меняется порядок взимания платы за универсальные услуги почтовой связи. Сейчас плата за такие услуги определяется в порядке, который устанавливает правительство РФ. Законопроект переводит универсальные услуги на договорные тарифы, как и остальные услуги почтовой связи. Исключение сделано для отдельных категорий граждан, перечень которых определит правительство РФ: для них плата за универсальные услуги продолжит регулироваться государством.

Абонентские ящики

Законопроект устанавливает закрытый перечень организаций, которые смогут использовать абонентские ящики в многоквартирных домах. Во-первых, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющая организация, а также иные лица, которым вносится плата за жилые помещения и коммунальные услуги, для доставки платежных документов, а также иных документов и сообщений, связанных с соблюдением прав собственников и пользователей помещений в МКД. Во-вторых, "Почта России" - для доставки почтовых отправлений, платежных документов, периодических печатных изданий, рекламных материалов и иных документов и сообщений собственникам и пользователям помещений. В-третьих, иной оператор почтовой связи или иная организация, но только при наличии специального решения общего собрания собственников помещений.

Доставка в абонентские почтовые шкафы и почтовые абонентские ящики иными лицами, не указанными в перечне, не допускается.

Реклама на платежках ЖКХ

Сейчас закон "О рекламе" прямо запрещает размещать рекламу на платежных документах за жилое помещение и коммунальные услуги (включая оборотную сторону). Из запрета есть только два исключения: социальная реклама и справочно-информационные сведения. Законопроект добавляет к этим исключениям третье: запрет не будет распространяться на рекламу, размещенную на платежных документах, которые доставляет "Почта России".

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Нормы про электронную почту в информационной системе "Почты России" (создание адресов для юрлиц и ИП) и связанные с ними поправки в закон о госрегистрации юрлиц и ИП вступят в силу с 1 января 2027 г.

Финансово-экономическое обоснование не раскрывает влияние проекта закона на финансовые показатели "Почты России".