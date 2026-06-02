Поиск

Журналист "Новой газеты" Ролдугин переведен под домашний арест

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия перевел из СИЗО под домашний арест журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном доступе к персональным данным, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Удовлетворено ходатайство следователя о смягчении меры пресечения в виде заключения под стражу, Ролдугин переведен под домашний арест", - сообщили в суде.

Журналисту вменяют ч. 3 ст. 272.1 УК (незаконное использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

По данным "Новой газеты", журналист частично признал вину.

Ролдугин был арестован 10 апреля 2026 года. В правоохранительных органах "Интерфаксу" днем ранее сообщили, что в редакции "Новой газеты" прошли обыски по делу о распространении персональных данных.

В полиции Москвы заявили что установили "круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам". "В ходе мониторинга средств информации и сети интернет сотрудниками полиции было установлено, что при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными", - пояснили в главке.

Полицией установлено, что "за 2025-2026 годах на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах". В ГУ МВД не уточняли личности фигурантов дела, а также потерпевших.

МВД Новая газета Москва Олег Ролдугин Тверской суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК

По второму иску к Мошковичу суд просят конфисковать со счетов более 1,3 млрд рублей и $96 тысяч

 По второму иску к Мошковичу суд просят конфисковать со счетов более 1,3 млрд рублей и $96 тысяч

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

 Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

В новый санкционный пакет ЕС могут попасть "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть"

 В новый санкционный пакет ЕС могут попасть "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть"

РЖД в 2026 году не будут начислять дивиденды по "префам"

Минобороны России заявило о массированном ударе по предприятиям ОПК Украины

ФСБ сообщила о введении санкций против чиновников, у которых взламывали смартфоны

 ФСБ сообщила о введении санкций против чиновников, у которых взламывали смартфоны

ФСБ раскрыла операцию по внедрению шпионского ПО на технику российских чиновников

 ФСБ раскрыла операцию по внедрению шпионского ПО на технику российских чиновников

Ребенок пострадал в результате удара дрона по частному дому в Белгородской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2436 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов