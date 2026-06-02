Журналист "Новой газеты" Ролдугин переведен под домашний арест

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия перевел из СИЗО под домашний арест журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном доступе к персональным данным, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Удовлетворено ходатайство следователя о смягчении меры пресечения в виде заключения под стражу, Ролдугин переведен под домашний арест", - сообщили в суде.

Журналисту вменяют ч. 3 ст. 272.1 УК (незаконное использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

По данным "Новой газеты", журналист частично признал вину.

Ролдугин был арестован 10 апреля 2026 года. В правоохранительных органах "Интерфаксу" днем ранее сообщили, что в редакции "Новой газеты" прошли обыски по делу о распространении персональных данных.

В полиции Москвы заявили что установили "круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам". "В ходе мониторинга средств информации и сети интернет сотрудниками полиции было установлено, что при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными", - пояснили в главке.

Полицией установлено, что "за 2025-2026 годах на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах". В ГУ МВД не уточняли личности фигурантов дела, а также потерпевших.