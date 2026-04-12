"Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

Космонавт "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий во время открытого отбора в отряд космонавтов в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов "Роскосмоса" открывается с 12 апреля на сайте "Госуслуг", сообщили в госкорпорации в воскресенье.

"Теперь подать заявление можно онлайн через портал "Госуслуг" - это упрощает путь к мечте для тысяч молодых специалистов. Мы омолаживаем отрасль, внедряем современные технологии и создаём будущее, где цифровые сервисы - стандарт для всей космической индустрии", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, чьи слова приведены в сообщении.

"Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня 2026 года включительно", - сообщили в госкорпорации.

Там заявили, что подача заявлений онлайн облегчит процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов, где специальная комиссия ведёт приемную кампанию.