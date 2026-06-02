Белгородский оперштаб сообщил о четырех пострадавших от атак БПЛА

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА пострадали четыре человека, сообщил региональный оперштаб.

В Валуйках при взрыве беспилотника мужчина получил акубаротравму. Госпитализация ему не потребовалась. Взрывом повредило транспортную инфраструктуру.



В поселке Красная Яруга в результате взрыва БПЛА трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Попутным транспортом их доставили в Краснояружскую ЦРБ, одного из них затем переведут лечиться в Белгород. Двоим госпитализация не потребовалась. На месте удара поврежден автомобиль.



В Шебекине в результате атак FPV-дронов один частный дом получил значительные повреждения, в трех других домовладениях осколками посекло окна, крыши, фасады и заборы. Кроме того, повреждены газовая труба, линия электропередачи и автомобиль. В селе Новая Таволжанка от детонации дрона загорелась кровля многоквартирного дома, пожар потушили. В двух квартирах выбило стекла. В селе Вознесеновка в результате обстрела пробиты крыши, выбиты окна в двух частных домах, одна хозяйственная постройка получила повреждения, другая разрушена.

В Грайвороне от удара FPV-дрона загорелся легковой автомобиль